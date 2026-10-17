Игрок ЦСКА - о Fan ID: не очень понимаю эту процедуру

"Честно говоря, я не очень понимаю эту процедуру.В любом случае те, кто приходят на наш стадион, всегда нам помогают, всегда с нами, поддерживают нас. Это считай как плюс один игрок", - сказал Кармо "Советскому спорту".
Система Fan ID была введена в чемпионате России во второй половине сезона-2022/2023. С 1 октября карта болельщика стала работать на матчах Кубка России, которые проходят на домашних аренах команд из Российской Премьер-Лиги.
Энрике Кармо перешел в ЦСКА из бразильского "Сан-Паулу" в сентябре 2025 года.