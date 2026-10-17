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Игрок ЦСКА - о Fan ID: не очень понимаю эту процедуру

Вингер ЦСКА Энрике Кармо высказался о системе Fan ID в российском футболе.
Фото: ФК ЦСКА
Бразильский футболист отметил, что команде сильно помогает поддержка болельщиков.

"Честно говоря, я не очень понимаю эту процедуру.
В любом случае те, кто приходят на наш стадион, всегда нам помогают, всегда с нами, поддерживают нас. Это считай как плюс один игрок", - сказал Кармо "Советскому спорту".

Система Fan ID была введена в чемпионате России во второй половине сезона-2022/2023. С 1 октября карта болельщика стала работать на матчах Кубка России, которые проходят на домашних аренах команд из Российской Премьер-Лиги.

Энрике Кармо перешел в ЦСКА из бразильского "Сан-Паулу" в сентябре 2025 года.

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