По информации источника, красно-зеленые интересуются Густаво Сантаной. Также за футболистом следят "Бенфика", "Пафос" и другие клубы. Отмечается, что в "Сан-Паулу" стремятся сохранить футболиста.
Сантана выступает за бразильский клуб с июля 2026 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей, 5 голов и 2 результативные передачи во всех турнирах. Трансферная стоимость 21-летнего форварда по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро. Соглашение игрока с "Сан-Паулу" рассчитано до конца октября 2028 года.
Источник: BolaVip
"Локомотив" может подписать форварда "Сан-Паулу"
"Локомотив" может подписать нападающего из Бразилии.
Фото: ФК "Сан-Паулу"