Семин указал, что повысит шансы "Спартака" на чемпионство в РПЛ

"Наш чемпионат хорош именно тем, что практически все пять команд, которые сейчас входят в группу, имеют неплохие шансы выиграть золотые медали. Но "Спартаку" для этого нужна стабильность в игре и в результатах.
В команде есть игроки очень высокого уровня, на мой взгляд, они очень нацелены на успех, и если добавить стабильности в игре, то их шансы на первое место станут выше", - сказал Семин "РИА Новости".
На данный момент московский "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков в десяти встречах. Команда Хуана Карлоса Карседо одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
В прошлом розыгрыше чемпионата красно-белые финишировали на четвертой строчке с 52 баллами в своем активе.