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Семин указал, что повысит шансы "Спартака" на чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил игру "Спартака" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Российский специалист считает, что московскому клубу не хватает стабильности как в игре, так и в результатах матчей. Он отметил, что почти все команды из топ-5 претендуют на чемпионство.

"Наш чемпионат хорош именно тем, что практически все пять команд, которые сейчас входят в группу, имеют неплохие шансы выиграть золотые медали. Но "Спартаку" для этого нужна стабильность в игре и в результатах.

В команде есть игроки очень высокого уровня, на мой взгляд, они очень нацелены на успех, и если добавить стабильности в игре, то их шансы на первое место станут выше", - сказал Семин "РИА Новости".

На данный момент московский "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков в десяти встречах. Команда Хуана Карлоса Карседо одержала 6 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.

В прошлом розыгрыше чемпионата красно-белые финишировали на четвертой строчке с 52 баллами в своем активе.

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