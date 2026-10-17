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"Факел" одержал первую победу в текущем сезоне РПЛ, обыграв "Крылья"

"Факел" в гостях обыграл "Крылья Советов" в 11-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Факел"
Воронежский клуб одержал победу со счетом 2:1. Эта победа стала первой для команды в текущем сезоне.

Мячи за гостей забили защитники Клейтон и Матвей Бардачёв. В составе "Крыльев Советов" голом отличился левый вингер Мартин Крамарич.

Чемпионат России

11 тур

Голы: Крамарич, 25 - Клейтон, 17, Бардачёв, 67

"Крылья Советов": Кокарев, Рассказов, (Столбов, 87), Божин, Чернов, Печенин, (Ороз, 87), Костанца, Витюгов, (Баньяц, 74), Горшков, Салтыков, Крамарич, (Ахметов, 61), Рахманович, (Шитов, 61).

"Факел": Обухов, Габараев, Клейтон, Бардачёв, Тодорович, (Ковалев, 88), Багамаев, Альшин, Сутормин, Якимов, (Нетфуллин, 46), Пуси, (Гнапи, 69), Кокшаров, (Турищев, 69).

Предупреждения: Якимов, 45+2, Габараев, 47, Витюгов, 62, Божин, 85, Альшин, 90+4

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