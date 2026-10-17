Завершился матч 11-го тура чемпионата России, в котором "Крылья Советов" принимали у себя дома "Факел". Игра проходила на "Солидарность Самара Арене" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Таким образом "Факел" перервал свою 28-матчевую серию без побед в РПЛ. Воронежская команда не выигрывала в высшем дивизионе с октября 2024 года.
Также эта победа стала второй подряд после назначения Алексея Ребко исполняющим обязанности главного тренера. Ранее воронежцы на выезде одолели в Кубке "Краснодар".
"Факел" одержал первую победу в РПЛ за два года
Воронежцы прервали длительную безвыигрышную серию в чемпионате.
Фото: ФК "Факел"