Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
1 - 2 1 2
ФакелЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Локомотив
19:30
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
1 - 2 1 2
ТорпедоЗавершен
Уфа
2 - 0 2 0
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
Нефтехимик1 тайм
Спартак Кострома
0 - 0 0 0
Ленинградец1 тайм

"Факел" одержал первую победу в РПЛ за два года

Воронежцы прервали длительную безвыигрышную серию в чемпионате.
Фото: ФК "Факел"
Завершился матч 11-го тура чемпионата России, в котором "Крылья Советов" принимали у себя дома "Факел". Игра проходила на "Солидарность Самара Арене" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом "Факел" перервал свою 28-матчевую серию без побед в РПЛ. Воронежская команда не выигрывала в высшем дивизионе с октября 2024 года.

Также эта победа стала второй подряд после назначения Алексея Ребко исполняющим обязанности главного тренера. Ранее воронежцы на выезде одолели в Кубке "Краснодар".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится