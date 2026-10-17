Главный тренер "Крыльев Советов" Булатов: соперники к нам немножко приспособились

Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов высказался о поражении своей команды в 11-м туре РПЛ от "Факела" (1:2).

Фото: ФК "Крылья Советов"

"Достаточно много стали пропускать со стандартов, есть что поправлять. И немножко к нам приспособились, не было у нас спины, не было быстрых атак, это тоже надо поправлять.

Хотя первый тайм был достаточно нормальный, были моменты, надо было их решить, и игра пошла бы по?другому", - сказал Булатов в эфире "Матч ТВ".Матч между "Крыльями Советов" и "Факелом" в рамках 11-го тура чемпионата России состоялся сегодня, 17 октября. Встреча прошла на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась поражением команды Сергея Булатова со счетом 1:2.Самарцы проиграли в чемпионате впервые с августа. Их серия без поражений в РПЛ составляла 6 игр подряд. За это время подопечные Булатова одержали две победы и четырежды сыграли вничью.