Главный тренер "Крыльев Советов" Булатов: соперники к нам немножко приспособились

"Достаточно много стали пропускать со стандартов, есть что поправлять. И немножко к нам приспособились, не было у нас спины, не было быстрых атак, это тоже надо поправлять.
Хотя первый тайм был достаточно нормальный, были моменты, надо было их решить, и игра пошла бы по?другому", - сказал Булатов в эфире "Матч ТВ".
Матч между "Крыльями Советов" и "Факелом" в рамках 11-го тура чемпионата России состоялся сегодня, 17 октября. Встреча прошла на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась поражением команды Сергея Булатова со счетом 1:2.
Самарцы проиграли в чемпионате впервые с августа. Их серия без поражений в РПЛ составляла 6 игр подряд. За это время подопечные Булатова одержали две победы и четырежды сыграли вничью.