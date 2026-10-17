Ребко ответил, был ли у него разговор с руководством о будущем в "Факеле"

"Был ли какой-то разговор с руководством? Нет, пока не было никакого разговора. Каждый делает свою работу.
Мне сказали, чтобы готовил команду к двум играм. Я вот готовил. Мое дело — выполнять контракт", - сказал Ребко в эфире "Матч ТВ".
Алексей Ребко был назначен исполняющий обязанности главного тренера после расторжения контракта с Олегом Василенко. Под руководством Ребко воронежская команда одержала две победы в двух матчах, обыграв в гостях "Краснодар" в Кубке России (2:0) и самарские "Крылья Советов" в 11-м туре РПЛ (2:1). Это первые победы воронежцев в нынешнем сезоне.