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Ребко ответил, был ли у него разговор с руководством о будущем в "Факеле"

И.о. главного тренера "Факела" Алексей Ребко прокомментировал свое будущее в клубе.
Фото: ФК "Факел"
"Был ли какой-то разговор с руководством? Нет, пока не было никакого разговора. Каждый делает свою работу.

Мне сказали, чтобы готовил команду к двум играм. Я вот готовил. Мое дело — выполнять контракт", - сказал Ребко в эфире "Матч ТВ".

Алексей Ребко был назначен исполняющий обязанности главного тренера после расторжения контракта с Олегом Василенко. Под руководством Ребко воронежская команда одержала две победы в двух матчах, обыграв в гостях "Краснодар" в Кубке России (2:0) и самарские "Крылья Советов" в 11-м туре РПЛ (2:1). Это первые победы воронежцев в нынешнем сезоне.

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