"Вся страна видит..." Мусаев раскритиковал судейство после матча с "Локомотивом"

- Градус матча огромный, в руках арбитра наши судьбы. И когда вся страна видит, что это фол и вторая желтая… это огромная разница.
Эпизод с Кордобой - фол, невозможно быть не эмоциональным. От резервного арбитра ты не получаешь никаких вопросов, он молодой мальчик, который только зовет главного, чтобы он дал мне желтую. Это ключевой момент матча, который дорого нам стоил, - цитирует Мусаева "Матч ТВ".
"Краснодар" и "Локомотив" сыграли вничью со счётом 3:3. По ходу второго тайма железнодорожники вели 3:1, однако гости сумели отыграться в концовке.