Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
1 - 2 1 2
ФакелЗавершен
Динамо Мх
1 - 1 1 1
АкронЗавершен
Локомотив
3 - 3 3 3
КраснодарЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
1 - 2 1 2
ТорпедоЗавершен
Уфа
2 - 0 2 0
Арсенал ТулаЗавершен
КАМАЗ
2 - 1 2 1
НефтехимикЗавершен
Спартак Кострома
2 - 0 2 0
ЛенинградецЗавершен

"Вся страна видит..." Мусаев раскритиковал судейство после матча с "Локомотивом"

Мурад Мусаев раскритиковал судейство после ничьей "Краснодара" с "Локомотивом".
Фото: ФК "Краснодар"
Главный тренер гостей остался недоволен моментом с фолом на Джоне Кордобе и считает, что арбитр должен был показать вторую жёлтую карточку сопернику.

- Градус матча огромный, в руках арбитра наши судьбы. И когда вся страна видит, что это фол и вторая желтая… это огромная разница.

Эпизод с Кордобой - фол, невозможно быть не эмоциональным. От резервного арбитра ты не получаешь никаких вопросов, он молодой мальчик, который только зовет главного, чтобы он дал мне желтую. Это ключевой момент матча, который дорого нам стоил, - цитирует Мусаева "Матч ТВ".

"Краснодар" и "Локомотив" сыграли вничью со счётом 3:3. По ходу второго тайма железнодорожники вели 3:1, однако гости сумели отыграться в концовке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится