"Победитель забьет три". Мор дал прогноз на матч "Динамо" - ЦСКА

- "Динамо" из тройки уже не выпадет — в ней оно будет до конца сезона. По подбору футболистов они никому не уступают — есть сильные игроки в каждой линии. ЦСКА после этого тура выпадет из тройки и до конца сезона туда уже не вернется.
"Динамо" забьет три гола. Они победят со счетом 3:1, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 18 октября, московское "Динамо" примет на домашнем стадионе ЦСКА в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по столичному времени. На данный момент бело-голубые возглавляют турнирную таблицу с 22 набранными очками в своем активе, красно-синие занимают второе место с таким же количеством баллов.
Напомним, что летом обе команды сменили главных тренеров. "Армейцы" утвердили Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера, а бело-голубые вернули Сандро Шварца, работавшего в клубе с 2020 по 2022 год.