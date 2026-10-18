Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Зенит
14:00
АхматНе начат
Динамо
16:15
ЦСКАНе начат
Спартак
18:45
РубинНе начат
Балтика
21:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Волга УлЗавершен
Урал
13:00
Нижний НовгородНе начат
Текстильщик
15:00
ЧелябинскНе начат
Велес
17:00
ШинникНе начат

"Победитель забьет три". Мор дал прогноз на матч "Динамо" - ЦСКА

Экс-футболист "Спартака" Эдуард Мор спрогнозировал, с каким счетом завершится матч 11 тура РПЛ "Динамо" - ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Мора, "Динамо" победит со счетом 3:1.

- "Динамо" из тройки уже не выпадет — в ней оно будет до конца сезона. По подбору футболистов они никому не уступают — есть сильные игроки в каждой линии. ЦСКА после этого тура выпадет из тройки и до конца сезона туда уже не вернется.
"Динамо" забьет три гола. Они победят со счетом 3:1, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 18 октября, московское "Динамо" примет на домашнем стадионе ЦСКА в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по столичному времени. На данный момент бело-голубые возглавляют турнирную таблицу с 22 набранными очками в своем активе, красно-синие занимают второе место с таким же количеством баллов.

Напомним, что летом обе команды сменили главных тренеров. "Армейцы" утвердили Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера, а бело-голубые вернули Сандро Шварца, работавшего в клубе с 2020 по 2022 год.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится