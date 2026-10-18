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"Он бы не потерялся в "Зените". Гришин - о футболисте ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин оценил игру полузащитника "армейцев" Ивана Олейникова.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Гришина, Олейников не затерялся бы в "Зените".

- Думаю, в "Зените" тоже не потерялся бы. Просто ему в свое время не повезло.

Гончаренко его не видел в своей схеме, и ЦСКА отдал футболиста практически бесплатно. А через несколько лет купил за серьезные деньги, - приводит слова Гришина "СЭ".

Иван Олейников перешел в ЦСКА из "Крыльев Советов" в летнее трансферное окно за 1 миллион евро и заключил контракт до конца июня 2029 года. В составе "армейцев" полузащитник вышел на поле в трех встречах и записал на свой счет две результативные передачи. Напомним, что россиянин является воспитанником красно-синих.

Ранее Олейников также выступал за грозненский "Ахмат", песчанокопскую "Чайку", ярославский "Шинник" и воронежский "Факел".

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