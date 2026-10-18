"Он бы не потерялся в "Зените". Гришин - о футболисте ЦСКА

- Думаю, в "Зените" тоже не потерялся бы. Просто ему в свое время не повезло.
Гончаренко его не видел в своей схеме, и ЦСКА отдал футболиста практически бесплатно. А через несколько лет купил за серьезные деньги, - приводит слова Гришина "СЭ".
Иван Олейников перешел в ЦСКА из "Крыльев Советов" в летнее трансферное окно за 1 миллион евро и заключил контракт до конца июня 2029 года. В составе "армейцев" полузащитник вышел на поле в трех встречах и записал на свой счет две результативные передачи. Напомним, что россиянин является воспитанником красно-синих.
Ранее Олейников также выступал за грозненский "Ахмат", песчанокопскую "Чайку", ярославский "Шинник" и воронежский "Факел".