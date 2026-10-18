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Даку ответил, доволен ли он игровым временем в "Спартаке"

Форвард "Спартака" Мирлинд Даку высказался об игровом времени в стане красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Даку, он не расстроен, что получает меньше игрового времени, чем в "Рубине".

- У меня нет расстройства, что я играю меньше, чем в "Рубине".

У меня был разговор с тренером. Тренер меня поддержал. Я просто жду своего момента, - цитирует Даку "СЭ".

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2029 года. В составе красно-белых форвард вышел на поле в 12 встречах во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

Сегодня, 18 октября, команда Хуана Карседо сыграет на домашнем стадионе с казанским "Рубином" в матче 11 тура чемпионата России.

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