Даку ответил, доволен ли он игровым временем в "Спартаке"

- У меня нет расстройства, что я играю меньше, чем в "Рубине".
У меня был разговор с тренером. Тренер меня поддержал. Я просто жду своего момента, - цитирует Даку "СЭ".
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2029 года. В составе красно-белых форвард вышел на поле в 12 встречах во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.
Сегодня, 18 октября, команда Хуана Карседо сыграет на домашнем стадионе с казанским "Рубином" в матче 11 тура чемпионата России.