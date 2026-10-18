Батчи оценил последние результаты "Краснодара"

- Сложный период для нас. Однако только мы способны исправить результаты.
Мы много работаем, чтобы побеждать. Я считаю, что даже в игре с "Локомотивом" мы заслужили победить, но таков футбол. Постараемся побеждать в дальнейших матчах, - цитирует Батчи "Чемпионат".
В 11 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" сыграл на выезде вничью с московским "Локомотивом" 3:3, проигрывая по ходу встречи со счетом 1:3. "Быки" не могут одержать победу в чемпионате России на протяжении пяти туров кряду - на этой дистанции южане четыре раза сыграли вничью и один раз потерпели поражение.
По итогам 11 сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе.