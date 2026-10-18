Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Зенит
14:00
АхматНе начат
Динамо
16:15
ЦСКАНе начат
Спартак
18:45
РубинНе начат
Балтика
21:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Волга УлЗавершен
Урал
0 - 0 0 0
Нижний Новгород1 тайм
Текстильщик
15:00
ЧелябинскНе начат
Велес
17:00
ШинникНе начат

Батчи оценил последние результаты "Краснодара"

Вингер "Краснодара" Жоао Батчи оценил последние результаты команды.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Батчи, у "Краснодара" сложный период, однако команда способна исправить результаты.

- Сложный период для нас. Однако только мы способны исправить результаты.

Мы много работаем, чтобы побеждать. Я считаю, что даже в игре с "Локомотивом" мы заслужили победить, но таков футбол. Постараемся побеждать в дальнейших матчах, - цитирует Батчи "Чемпионат".

В 11 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" сыграл на выезде вничью с московским "Локомотивом" 3:3, проигрывая по ходу встречи со счетом 1:3. "Быки" не могут одержать победу в чемпионате России на протяжении пяти туров кряду - на этой дистанции южане четыре раза сыграли вничью и один раз потерпели поражение.

По итогам 11 сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится