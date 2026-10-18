В "Локомотиве" сделали заявление по травме Бабкина

В "Локомотиве" разъяснили, какую травму получил Сергей Бабкин в матче РПЛ с "Краснодаром".

Фото: ФК "Локомотив"

Дополнительное углубленное обследование после матча с "Краснодаром" выявило у Сергея сильную контузию костей голени, повреждение связочного аппарата голеностопного сустава и множественные ссадины голени и голеностопного сустава", - написала пресс-служба клуба.

В "Локомотиве" рассказали, что футболист смог избежать тяжелого повреждения."Сергей Бабкин избежал серьёзной травмы.Вчера, 17 октября, команда Михаила Галактионова на "РЖД Арене" сыграла вничью с "Краснодаром" в 11-м туре Российской Премьер-Лиги - 3:3.В конце матча полузащитник красно-зеленых Сергей Бабкин получил повреждение после подката Валентина Пальцева. Главный врач клуба указал в протоколе матча, что подозревает у игрока перелом лодыжки.