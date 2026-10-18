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Агент Тюкавина оценил шансы "Динамо" в дерби с ЦСКА

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы футболиста "Динамо" Константина Тюкавина, оценил шансы бело-голубых в матче РПЛ против ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
Алексей Сафонов считает, что московское "Динамо" с большей вероятностью одержит победу в этой встрече.

"Думаю, нас ждет ярчайшая игра, так как обе команды на ходу. На мой взгляд, небольшой фаворит - "Динамо", шансы 60 на 40 в пользу команды Шварца.
Все понимают ценность победы в этой игре. Костя всегда проявляет себя в дерби - жду от него отличной игры. Самое главное - без травм", - сказал Сафонов "Спорт-Экспрессу".

Сегодня, 18 октября, состоится центральный матч 11-го тура чемпионата России между столичными "Динамо" и ЦСКА. Встреча пройдет на стадионе "ВТБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени. Главным арбитром игры назначен Андрей Прокопов.

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