Агент Тюкавина оценил шансы "Динамо" в дерби с ЦСКА

"Думаю, нас ждет ярчайшая игра, так как обе команды на ходу. На мой взгляд, небольшой фаворит - "Динамо", шансы 60 на 40 в пользу команды Шварца.Все понимают ценность победы в этой игре. Костя всегда проявляет себя в дерби - жду от него отличной игры. Самое главное - без травм", - сказал Сафонов "Спорт-Экспрессу".
Сегодня, 18 октября, состоится центральный матч 11-го тура чемпионата России между столичными "Динамо" и ЦСКА. Встреча пройдет на стадионе "ВТБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени. Главным арбитром игры назначен Андрей Прокопов.