Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Зенит
3 - 2 3 2
АхматЗавершен
Динамо
16:15
ЦСКАНе начат
Спартак
18:45
РубинНе начат
Балтика
21:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Волга УлЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
Текстильщик
2 - 0 2 0
Челябинск2 тайм
Велес
17:00
ШинникНе начат

Арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Ахмата" в игре с "Зенитом" - Лапочкин

Бывший судья Сергей Лапочкин объяснил, почему арбитр должен был поставить пенальти в ворота "Ахмата" в первом тайме встречи с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
Бывший арбитр категории ФИФА Сергей Лапочкин считает, что судья должен был поставить пенальти за подкат полузащитника гостей. Он отметил, что в этом эпизоде есть элемент безрассудства, так как футболист пытался отобрать мяч двумя ногами вперед.

"Когда игрок идет в отбор двумя ногами вперед - он рискует. В этом есть элемент безрассудства.

Подкат двумя ногами вперед - это риск. Мы здесь видим, что Сидибе правой ногой касается мяча, а левой довольно жестко врезается в голеностоп Глушенкова.
Наверное, судья решил, что это игра в мяч. Но всё-таки когда такой подкат, то нельзя говорить о конкретной игре в мяч. Это пенальти и желтая карточка Сидибе за грубую игру", - сказал Лапочкин в эфире "Матч Премьер".

Сегодня, 18 октября, проходит матч одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и грозненским "Ахматом". На момент написания текста команда Сергея Семака ведет со счетом 2:1. Идет второй тайм.

Эпизод произошел в конце первого тайма. Опорный полузащитник Калиду Сидибе в подкате отобрал мяч у нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова в своей штрафной.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится