Арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Ахмата" в игре с "Зенитом" - Лапочкин

"Когда игрок идет в отбор двумя ногами вперед - он рискует. В этом есть элемент безрассудства.
Подкат двумя ногами вперед - это риск. Мы здесь видим, что Сидибе правой ногой касается мяча, а левой довольно жестко врезается в голеностоп Глушенкова.Наверное, судья решил, что это игра в мяч. Но всё-таки когда такой подкат, то нельзя говорить о конкретной игре в мяч. Это пенальти и желтая карточка Сидибе за грубую игру", - сказал Лапочкин в эфире "Матч Премьер".
Сегодня, 18 октября, проходит матч одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и грозненским "Ахматом". На момент написания текста команда Сергея Семака ведет со счетом 2:1. Идет второй тайм.
Эпизод произошел в конце первого тайма. Опорный полузащитник Калиду Сидибе в подкате отобрал мяч у нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова в своей штрафной.