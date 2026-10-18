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"Зенит" вырвал победу в домашнем матче с "Ахматом"

"Зенит" одержал победу над "Ахматом" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
Счет в матче открыл левый вингер гостей Лечи Садулаев. В начале второго тайма гол в свои ворота забил правый защитник "Ахмата" Арсен Адамов. Далее нападающий Максим Глушенков вывел хозяев вперед - 2:1. На 87-й минуте отличился форвард грозненского клуба Мохамед Конате - 2:2. Точку в игре поставил Джон Джон, забив на 90-й минуте.

Итоговый счет - 3:2 в пользу сине-бело-голубых.

Чемпионат России

11 тур

Голы: Адамов, 47 (автогол), Глушенков, 63, Джон Джон, 90 - Садулаев, 25, Конате, 87

"Зенит": Адамов, Сантос, Алип, Нино (Андраде, 85), Барриос, Мантуан, Карпукас, Энрике (Вега, 90+3), Педро (Джон Джон, 46), Глушенков (Аугусто, 90+3), Соболев.

"Ахмат": Ульянов, Ибишев (Келиано, 69), Цаке, Богосавац, Адамов, Сидибе, Садулаев, Щетинин (Самородов, 57), Силва, Касинтура (Касаджиков, 73), Мелкадзе (Конате, 69).

Предупреждения: Ибишев, 14, Педро, 23, Мантуан, 30, Силва, 71, Касаджиков, 78, Вега, 90+5, Соболев 90+6.

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