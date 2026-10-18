Черчесов прокомментировал поражение "Ахмата" от "Зенита"

"Результат что комментировать? Он на табло.
Поблагодарил команду за игру. Теперь надо разобрать определенные моменты. К сожалению, мы без очков", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".
"Ахмат" встречался с "Зенитом" в рамках 11-го тура РПЛ сегодня, 18 октября. Матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершился поражением команды Станислава Черчесова со счетом 2:3. Грозненцы уступали по ходу игры и сумели сравнять счет на 87-й минуте, однако не удержали ничью и вновь пропустили три минуты спустя.