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Черчесов прокомментировал поражение "Ахмата" от "Зенита"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов подвел итог игры 11-го тура РПЛ против "Зенита" (2:3).
Фото: ФК "Ахмат"
"Результат что комментировать? Он на табло.

Поблагодарил команду за игру. Теперь надо разобрать определенные моменты. К сожалению, мы без очков", - сказал Черчесов в эфире "Матч ТВ".

"Ахмат" встречался с "Зенитом" в рамках 11-го тура РПЛ сегодня, 18 октября. Матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершился поражением команды Станислава Черчесова со счетом 2:3. Грозненцы уступали по ходу игры и сумели сравнять счет на 87-й минуте, однако не удержали ничью и вновь пропустили три минуты спустя.

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