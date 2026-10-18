Торжественное открытие памятника Симоняну состоялось у "Лукойл Арены"
Перед матчем "Спартак" - "Рубин" состоялось открытие памятника легенде красно-белых и всего отечественного футбола.
Сегодня, 18 октярбя, в Москве состоялось торжественное открытие памятника Никите Павловичу Симоняну рядом с трибуной А "Лукойл Арены".
Мероприятие прошло перед матчем "Спартака" в 11-м туре РПЛ с "Рубином". Команды сыграют на домашнем стадионе красно-белых, встреча начнется в 18:45 по московскому времени.
Источник: ФК "Спартак"