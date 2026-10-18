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Торжественное открытие памятника Симоняну состоялось у "Лукойл Арены"

Перед матчем "Спартак" - "Рубин" состоялось открытие памятника легенде красно-белых и всего отечественного футбола.

Сегодня, 18 октярбя, в Москве состоялось торжественное открытие памятника Никите Павловичу Симоняну рядом с трибуной А "Лукойл Арены".

Мероприятие прошло перед матчем "Спартака" в 11-м туре РПЛ с "Рубином". Команды сыграют на домашнем стадионе красно-белых, встреча начнется в 18:45 по московскому времени.

Источник: ФК "Спартак"

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