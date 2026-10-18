Матч, который подтвердил статус самых ярких команд РПЛ: «Динамо» вырывает первое место в самой концовке

Встреча двух лидеров
Самое важное «Братское дерби» в этом веке. Два лидера РПЛ, набравшие одинаковое количество очков после трети турнира. «Динамо» после неудачного старта выдало серию из восьми побед подряд во всех турнирах. Последний раз команда теряла очки ещё в середине августа. ЦСКА свои очки распределил равномернее, в последних трёх матчах не забивали меньше трёх голов. В этом сезоне армейцы успели нанести поражение действующему чемпиону «Зениту» в Санкт-Петербурге.
«Динамо» и ЦСКА возглавили пятёрку лидеров РПЛ. В этом туре «Краснодар» спас ничью, но потерял очки. «Зенит» дома вымучил победу над «Ахматом» и вышел на промежуточное первое место.
В последних матчах ЦСКА Иван Обляков показывает одну из лучших игр в карьере. Олейников быстро встроился в команду, будто прошёл с ней сборы. Круговой показывает выдающуюся игру, выполняя огромный объём работы. В кубковой игре «Динамо» 19-летний Виктор Окишор показал, что может забивать не только выходя на замену в концовке. Константин Тюкавин после возвращения из сборной чуть сбавил темп. Тем не менее «Динамо» одержало две трудные победы и прямо сейчас выглядит уверенной командой, способной вытаскивать сложные матчи.
Команды отказались от центра поля
Весь первый тайм команды быстро переходили из обороны в атаку. ЦСКА вначале заставил засуетиться Лунёва, который едва не привёз свободный удар. У «Динамо» Гладышев обыграл защитника на входе в штрафную, но не смог пробить.
Первый яркий момент создало «Динамо». Глебов разогнал атаку, которую сам завершил, а Артур, добил из офсайда. ЦСКА ответил добиванием Кругового, без офсайда, но мимо ворот.
Забить первой могла любая команда, но забило «Динамо» из-за букета ошибок Торопа, который сначала неудачно выбил мяч, а потом не удержал его после неопасного удара Тюкавина. Лунёв сразу чуть не ответил своим ляпом и даже успел посмотреть на красную карточку, но судья быстро отменил решение.
Гол ещё сильнее ускорил темп. Неудивительно, что ЦСКА нашёл свой момент. Круговой прострелил и попал в руку Маричаля. Обляков реализовал пенальти. «Динамо» быстро разыграло мяч с центра поля и создало момент для дальнего удара Бителло. Тайм завершился контратакой «Динамо», которую Тороп парировал, за такой сейв болельщики отпустили ему все грехи. Гладышев собрал троих вокруг себя и отпасовал на Фомина на угол вратарской, но вратарь армейцев не пропустил. Это был один из лучших таймов сезона, команды использовали каждую минуту, чтобы вскрыть оборону соперника.
Футбольный бокс
Второй тайм почти не отличался от первого. Основное различие — командам не хватало последнего паса, хотя моментов для этого было достаточно. С 60-й минуты оба московских коллектива взяли заслуженную паузу. До этого казалось, что они торопятся забить десять любой ценой. Передышку прервал звон штанги после удара Гладышева. Он прозвучавший как гонг, и команды продолжили мутузить друг друга. ЦСКА парировал атакой вышедшего на замену Алвеса, который сначала, казалось, забыл ударить и начал обыгрывать всю оборону. Однако удар всё же последовал, но немного не попал в цель.
Было бы справедливо наградить каждую команду тремя очками. Однако лучше воспользовалось своим моментам «Динамо», забив со стандартного положения за две минуты до конца основного времени, и традиционно точку в концовке поставил Виктор Окишор.
Футболисты, выпущенные на замену Сандро Шварцем, сыграли лучше, чем те, кого выпустил Дмитрий Игдисамов. Последний по старинке использовал три замены, по одной в каждом из слотов. Это первое поражение в карьере Игдисамова в РПЛ и ЦСКА в чемпионате в этом сезоне. «Динамо» вернуло себе первое место в турнирной таблице, а армейцы, если выиграет «Спартака», опустятся на четвёртую строчку.
После игры осипший Андрей Лунёв выдал замечательную цитату: «Хороший пастух должен руководить своими овечками».
Фото: ПФК ЦСКА, ФК «Динамо»