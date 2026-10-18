"1:1 было бы более закономерно". Пономарев - о поражении ЦСКА в дерби

- Конечно, не ожидал такой концовки в этом матче от "армейцев". Все было нормально, а в конце встречи сдали ребята в обороне. Не выдержали темпа и напряжения и сдали физически, потому что уже не успевали за нападающими соперника. Не успевали плотно прикрыть их и подойти ближе к мячу. Так что здесь пошустрее оказалось "Динамо". И можно похвалить Шварца за то, что вперёд выпустил всех молодых ребятишек. Все это было своевременно.
Но 1:1 был бы закономерным счётом. Один из голов получился абсолютно нелогичным, и Тороп плохо сыграл - "гол вратаря". Слабая концовка, но в целом по игре команда у нас в порядке, правда, что-то не сработало в обороне в концовке матча.
Алина Гущина, Rusfootball.info