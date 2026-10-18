- Наверное, не ожидали победы со счётом 4:0?
- Конечно, всё-таки у "Рубина" команда зубастая, а тут он был совсем какой-то раскладной. "Спартак"выглядел гораздо сильнее. Единственное, что во время матча у меня проскакивала мысль: а что было бы, если бы такие мячи, как вратарь "Рубина", запустил Максименко? И вратарь ЦСКА тоже в ближний запустил в матче с "Динамо". Но почему-то в таких случаях всегда достается только Максименко.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Червиченко: если бы такие мячи, как вратарь "Рубина", запустил Максименко?
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал с Rusfootball.info крупную победу "красно-белых" над "Рубином" (4:0) в матче РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"