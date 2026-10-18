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"Балтика" и "Ростов" не забили голов в матче 11-го тура РПЛ

Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между "Балтикой" и "Ростовом".
Фото: ФК "Ростов"
Встреча проходила на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде и завершилась безголевой ничьей.

Сыграв вничью, "Балтика" осталась на седьмом месте с 13 очками, а "Ростов" поднялся на 10-ю строчку с 12 баллами.

Чемпионат России

11 тур


"Балтика": Латышонок, Гассама, Андерсон (Варатынов, 60), Бевеев, Муйоколо, Беликов, Чивич (Рядно, 74), Шильцов (Ковач, 90), И. Петров, Голенков (М. Петров, 60), Хиль (Оффор, 74).

"Ростов": А. Петров, Сако, Мелёхин, Прохин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров (Роналдо, 62), Кучаев, Олусегун (Азнауров, 83), Сулейманов (Шамонин, 83).

Предупреждения: Прохин, 77.

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