Встреча проходила на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде и завершилась безголевой ничьей.
Сыграв вничью, "Балтика" осталась на седьмом месте с 13 очками, а "Ростов" поднялся на 10-ю строчку с 12 баллами.
Чемпионат России
11 тур
"Балтика": Латышонок, Гассама, Андерсон (Варатынов, 60), Бевеев, Муйоколо, Беликов, Чивич (Рядно, 74), Шильцов (Ковач, 90), И. Петров, Голенков (М. Петров, 60), Хиль (Оффор, 74).
"Ростов": А. Петров, Сако, Мелёхин, Прохин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров (Роналдо, 62), Кучаев, Олусегун (Азнауров, 83), Сулейманов (Шамонин, 83).
Предупреждения: Прохин, 77.
"Балтика" и "Ростов" не забили голов в матче 11-го тура РПЛ
Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между "Балтикой" и "Ростовом".
Фото: ФК "Ростов"