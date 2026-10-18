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Рыков: Шварц выжимает максимум из нынешнего состава "Динамо"

Бывший игрок "Динамо" Владимир Рыков оценил игру московского клуба под руководством Сандро Шварца.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Не знаю, почему к Шварцу скептически отнеслись в начале сезона. Да, была сначала просадка. Но это все вышло в нынешние результаты.
Он выжимает максимум из состава", - сказал Рыков в эфире "Матч ТВ".


Сегодня, 18 октября, московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ со счётом 3:1.

Форвард Константин Тюкавин вывел хозяев поля вперед на 31-й минуте. На 43-й минуте полузащитник Иван Обляков реализовал пенальти и на перерыв команды ушли при равном счете. За минуту до конца основного времени матча защитник Роберто Фернандес забил победный гол бело-голубых, а точку в дерби поставил вингер Виктор Окишор.

Таким образом подопечные Сандро Шварца набрали 25 очков и единолично возглавили турнирную таблицу РПЛ.

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