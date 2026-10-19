По информации источника, Ильдар Ахметзянов станет новым главным тренером казанского "Рубина", Франк Артига отправлен в отставку после разгромного поражения от "Спартака" (0:4). Казанцы заплатят "Оренбургу" за Ахметзянова отступные в размере 100 миллионов рублей.
Ильдар Ахметзянов с 2017 по 2025 год работал в "КАМАЗе" - был главным тренером, а также входил в тренерский штаб клуба. С октября прошлого года он возглавляет "Оренбург" - в ноябре специалисту исполнится 43 года.
По итогам 11 сыгранных туров казанцы занимают девятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе. Оренбуржцы располагаются на восьмой строчке с таким же количеством баллов.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
Стало известно, кто станет новым главным тренером "Рубина" - источник
Объявлено, кто станет новым главным тренером казанского "Рубина".
Фото: ФК "Оренбург"