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Стало известно, кто станет новым главным тренером "Рубина" - источник

Объявлено, кто станет новым главным тренером казанского "Рубина".
Фото: ФК "Оренбург"
По информации источника, Ильдар Ахметзянов станет новым главным тренером казанского "Рубина", Франк Артига отправлен в отставку после разгромного поражения от "Спартака" (0:4). Казанцы заплатят "Оренбургу" за Ахметзянова отступные в размере 100 миллионов рублей.

Ильдар Ахметзянов с 2017 по 2025 год работал в "КАМАЗе" - был главным тренером, а также входил в тренерский штаб клуба. С октября прошлого года он возглавляет "Оренбург" - в ноябре специалисту исполнится 43 года.

По итогам 11 сыгранных туров казанцы занимают девятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе. Оренбуржцы располагаются на восьмой строчке с таким же количеством баллов.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

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