Корнаухов объяснил, чего не хватило ЦСКА в матче с "Динамо"

- Где-то недотерпели "армейцы". Думал, что игра закончится вничью, но на угловом сработали не так, как нужно. Потом бросились отыгрываться, чем воспользовались динамовцы.
Игра была интересная — с ошибками с обеих сторон. ЦСКА не хватило концентрации в концовке, - сказал Корнаухов в эфире "Матч ТВ".
В воскресенье, 18 октября, московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над ЦСКА в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Константин Тюкавин, Роберто Фернандес и Виктор Окишор, в составе гостей - Иван Обляков (пенальти).
По итогам 11 сыгранных туров бело-голубые возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата с 25 набранными очками, команда Дмитрия Игдисамова занимает четвертое место с 22 баллами в своем активе.