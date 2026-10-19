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Корнаухов объяснил, чего не хватило ЦСКА в матче с "Динамо"

Экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов рассказал, чего не хватило "армейцам" в матче с "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Корнаухова, ЦСКА не хватило концентрации в концовке.

- Где-то недотерпели "армейцы". Думал, что игра закончится вничью, но на угловом сработали не так, как нужно. Потом бросились отыгрываться, чем воспользовались динамовцы.
Игра была интересная — с ошибками с обеих сторон. ЦСКА не хватило концентрации в концовке, - сказал Корнаухов в эфире "Матч ТВ".

В воскресенье, 18 октября, московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над ЦСКА в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Константин Тюкавин, Роберто Фернандес и Виктор Окишор, в составе гостей - Иван Обляков (пенальти).

По итогам 11 сыгранных туров бело-голубые возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата с 25 набранными очками, команда Дмитрия Игдисамова занимает четвертое место с 22 баллами в своем активе.

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