Талалаев рассказал, что пропало в игре "Балтики" по сравнению с прошлым сезоном

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев рассказал, что он сказал своим футболистам после матча с "Ростовом".

Фото: ФК "Балтика"

- Не хватает страсти. В том году мы заносили такие мячи.

По словам Талалаева, "Балтике" не хватает страсти.В прошлом году мы ломали штанги, но заносили мячи в ворота. Сейчас эта страсть куда?то делась, - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".В 11 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на домашнем стадионе сыграла вничью с "Ростовом" - 0:0. На данный момент команда Андрея Талалаева занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 13 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона калининградцы заняли шестое место в турнирной таблице.