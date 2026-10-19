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Талалаев рассказал, что пропало в игре "Балтики" по сравнению с прошлым сезоном

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев рассказал, что он сказал своим футболистам после матча с "Ростовом".
Фото: ФК "Балтика"
По словам Талалаева, "Балтике" не хватает страсти.

- Не хватает страсти. В том году мы заносили такие мячи.

В прошлом году мы ломали штанги, но заносили мячи в ворота. Сейчас эта страсть куда?то делась, - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

В 11 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на домашнем стадионе сыграла вничью с "Ростовом" - 0:0. На данный момент команда Андрея Талалаева занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 13 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона калининградцы заняли шестое место в турнирной таблице.

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