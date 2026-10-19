Футболист ЦСКА отреагировал на ошибку Торопа в матче с "Динамо"

- В случае с опытом всё приходит потихонечку. Он сейчас начал играть. Желаю Торопу как можно дольше выступать на хорошем уровне и прогрессировать с каждым днём.
Только двумя руками за него. Будем поддерживать и помогать ему, - цитирует Кругового "Чемпионат".
В воскресенье, 18 октября, московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над ЦСКА в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Константин Тюкавин, Роберто Фернандес и Виктор Окишор, в составе гостей - Иван Обляков (пенальти). Тюкавин открыл счет в матче после голевой ошибки голкипера красно-синих Владислава Торопа - вратарь не смог зафиксировать мяч руками и пустил его между ног.
По итогам 11 сыгранных туров бело-голубые возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата с 25 набранными очками, команда Дмитрия Игдисамова занимает четвертое место с 22 баллами в своем активе.