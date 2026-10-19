"Родина" - "Оренбург": где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

"Родина" Москва - "Оренбург": на каком канале и во сколько смотреть прямую трансляцию матча 11 тура РПЛ.

Фото: ФК "Оренбург"





После 10 сыгранных туров команда Джонатана Альбы занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. Оренбуржцы располагаются на восьмой строчке с 12 баллами в своем активе. Сегодня, 19 октября, московская "Родина" примет на "Арене Химки" "Оренбург" в матче 11 тура чемпионата России, стартовый свисток запланирован на 19:30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.После 10 сыгранных туров команда Джонатана Альбы занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. Оренбуржцы располагаются на восьмой строчке с 12 баллами в своем активе.

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Оренбург