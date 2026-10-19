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Голкипер "Зенита" - о конфликте Соболева с Сидибе: было что-то оскорбительное

Голкипер "Зенита" Денис Адамов высказался о конфликте Александра Соболева с защитником "Ахмата".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Адамова, он не слышал, что Сидибе сказал Соболеву, но это было что-то оскорбительное.

- Я не слышал, что именно Сидибе крикнул Соболеву в конце матча.
Но Саша сказал, что это было что-то оскорбительное, поэтому завязалась потасовка, - цитирует Адамова "Чемпионат".

В воскресенье, 18 октября, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче 11 тура чемпионата России со счетом 3:2. В конце матча форвард петербуржцев Александр Соболев вступил в конфликт с защитником грозненцев Калиду Сидибе - потасовка продолжилась и после финального свистка. По информации одного из источников, Сидибе оскорбил мать Соболева, умершую в 2020 году.

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