"Это непростительно". Соболев - о причине стычки с футболистом "Ахмата"

- В первую очередь хотел бы извиниться перед болельщиками на стадионе и зрителями у экранов за то, что так повел себя. Просто не смог себя сдержать. Я достаточно спокойный человек, не обижаюсь и не реагирую на какие-то едкие высказывания или критику. Но когда человек говорит такие слова, подойдя лицом к лицу…
Мне кажется, это не только непозволительно, но и непростительно, исходя из любых этических норм. Причем где бы то ни было, включая улицу, не говоря уже о футбольном поле. Что он сказал, повторять не буду.
Но если в нем есть хоть что-то мужское, пусть скажет это всем, чтобы все поняли, почему я так себя повел. В порыве эмоций, наверное, каждый себя так повел бы. Если все будет доказано, я бы надолго дисквалифицировал таких людей, - приводит слова Соболева "Матч ТВ".
В воскресенье, 18 октября, петербургский "Зенит" одержал домашнюю победу над грозненским "Ахматом" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе хозяев отличились Арсен Адамов (автогол), Максим Глушенков и Джон Джон, в составе гостей - Лечи Садулаев и Мохамед Конате.
В конце матча форвард петербуржцев Александр Соболев вступил в конфликт с защитником грозненцев Калиду Сидибе - потасовка продолжилась и после финального свистка. Защитник гостей жестами звал форварда в подтрибунку, чтобы продолжить конфликт там. По информации одного из источников, Сидибе оскорбил мать Соболева, умершую в 2020 году. Легионер не знал о случившемся и хотел извиниться перед форвардом, но тот не стал его слушать.