"Так практически никто не играет". Тарханов ответил, может ли "Спартак" изменить схему

Фото: ФК "Спартак"

- Футбол изменился. Мы раньше всегда играли в два, но сегодня так практически никто не играет. Пока будут менять друг друга, соединить их очень трудно.

- Ха, такого не помню. Мы особо тогда над этим не работали. Все и так шло неплохо.Но они разноплановые, для каждого свое время найдется. Даку типа Кордобы – напористый, физически сильный. Угальде наоборот – быстрый, подвижный.- Глупо сетовать на угловые. Там огромное преимущество было. Не мытьем, так катаньем, как говорится, - сказал Тарханов.- Там уже ясно, что Ахметзянова назначат. И это правильно.Михаил Пукшанский, Rusfootball.info