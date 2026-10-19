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"Так практически никто не играет". Тарханов ответил, может ли "Спартак" изменить схему

Российский тренер Александр Тарханов в интервью Rusfootball.info ответил, может ли московский "Спартак" перестроиться на новую схему.
Фото: ФК "Спартак"
- При вас "Спартак" в лучшие времена три с угловых хоть раз забивал?

- Ха, такого не помню. Мы особо тогда над этим не работали. Все и так шло неплохо.

- Даку после двух дуплетов заставляет задуматься об игре в два форварда?
- Футбол изменился. Мы раньше всегда играли в два, но сегодня так практически никто не играет. Пока будут менять друг друга, соединить их очень трудно.

Но они разноплановые, для каждого свое время найдется. Даку типа Кордобы – напористый, физически сильный. Угальде наоборот – быстрый, подвижный.

- И все же "Спартак" слишком уж легко смял "Рубин"?

- Глупо сетовать на угловые. Там огромное преимущество было. Не мытьем, так катаньем, как говорится, - сказал Тарханов.

- "Рубин" очень слаб на хорошем бюджете. Дни Артиги сочтены?

- Там уже ясно, что Ахметзянова назначат. И это правильно.

Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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