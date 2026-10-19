"Так практически никто не играет". Тарханов ответил, может ли "Спартак" изменить схему

- Ха, такого не помню. Мы особо тогда над этим не работали. Все и так шло неплохо.
- Даку после двух дуплетов заставляет задуматься об игре в два форварда?
- Футбол изменился. Мы раньше всегда играли в два, но сегодня так практически никто не играет. Пока будут менять друг друга, соединить их очень трудно.
Но они разноплановые, для каждого свое время найдется. Даку типа Кордобы – напористый, физически сильный. Угальде наоборот – быстрый, подвижный.
- И все же "Спартак" слишком уж легко смял "Рубин"?
- Глупо сетовать на угловые. Там огромное преимущество было. Не мытьем, так катаньем, как говорится, - сказал Тарханов.
- "Рубин" очень слаб на хорошем бюджете. Дни Артиги сочтены?
- Там уже ясно, что Ахметзянова назначат. И это правильно.
Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info