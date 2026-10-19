В "Факеле" раскрыли, кто будет главным тренером команды

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов ответил, кто будет главным тренером команды.

Фото: ФК "Факел"

Мы ему поможем поступить на лицензию. На данный момент Ребко — главный тренер команды, - приводит слова Пименова "Чемпионат"

По словам Пименова, у Ребко нет лицензии, поэтому он исполняет обязанности главного тренера, но он останется руководить командой.- Потому что у него нет лицензии. Почему у нас вообще должен появиться новый главный тренер? Ребко готовит команду к "Родине".Напомним, что в октябре воронежский "Факел" объявил об отставке Олега Василенко с поста главного тренера - он руководил командой с сентября 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Рябко, ранее возглавлявший молодежку воронежцев. Под его руководством "огнеопасные" одержали победу над "Краснодаром" в Кубке России и над "Крыльями Советов" в Российской Премьер-Лиге.