В "Факеле" раскрыли, кто будет главным тренером команды

- Потому что у него нет лицензии. Почему у нас вообще должен появиться новый главный тренер? Ребко готовит команду к "Родине".
Мы ему поможем поступить на лицензию. На данный момент Ребко — главный тренер команды, - приводит слова Пименова "Чемпионат".
Напомним, что в октябре воронежский "Факел" объявил об отставке Олега Василенко с поста главного тренера - он руководил командой с сентября 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Рябко, ранее возглавлявший молодежку воронежцев. Под его руководством "огнеопасные" одержали победу над "Краснодаром" в Кубке России и над "Крыльями Советов" в Российской Премьер-Лиге.