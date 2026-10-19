Тарханов - о результате матча "Динамо" - ЦСКА: одни использовали, другие нет

- Нет, конечно. Просто одни использовали, другие нет. При счете 1:1 у ЦСКА было три стопроцентных момента. Игра шла на три результата, как говорится.
Динамовцам повезло больше. "Армейцы" очень хотели победить, и допустили грубейшие ошибки в обороне.
- Но нельзя ведь не отметить хорошие замены Шварца?
- Да это обычное дело, выпустил свежую силу, ничего сверхъестественного. Что там чилиец при третьем голе легко убежал, это провал Абдулкадырова. Но там он особо уже ни на что не влиял.
- Тем не менее, динамовцы во многих моментах раскрепощеннее выглядели?
- Ну, это свойственно Шварцу. В первый его приход было то же самое. Эмоции игрокам тоже передаются, безусловно. Но главное, к чему это на сей раз приведет.
- Календарь у "Динамо" на оставшемся осеннем отрезке чрезвычайно благоприятный. Могут с отрывом его закончить?
- 6-го декабря со "Спартаком". Наверное, от этой встречи многое будет зависеть. Если сравнивать одну команду с другой по составу, то что иностранцы, что русские примерно одного уровня. А кто по состоянию будет лучше на тот момент очень трудно сказать, - сказал Тарханов.
Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info