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Тарханов - о результате матча "Динамо" - ЦСКА: одни использовали, другие нет

Главный тренер "Енисея" Александр Тарханов высказался о результате матча 11 тура РПЛ "Динамо" - ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
- "Динамо" с ЦСКА все по делу?
- Нет, конечно. Просто одни использовали, другие нет. При счете 1:1 у ЦСКА было три стопроцентных момента. Игра шла на три результата, как говорится.

Динамовцам повезло больше. "Армейцы" очень хотели победить, и допустили грубейшие ошибки в обороне.

- Но нельзя ведь не отметить хорошие замены Шварца?

- Да это обычное дело, выпустил свежую силу, ничего сверхъестественного. Что там чилиец при третьем голе легко убежал, это провал Абдулкадырова. Но там он особо уже ни на что не влиял.

- Тем не менее, динамовцы во многих моментах раскрепощеннее выглядели?

- Ну, это свойственно Шварцу. В первый его приход было то же самое. Эмоции игрокам тоже передаются, безусловно. Но главное, к чему это на сей раз приведет.

- Календарь у "Динамо" на оставшемся осеннем отрезке чрезвычайно благоприятный. Могут с отрывом его закончить?

- 6-го декабря со "Спартаком". Наверное, от этой встречи многое будет зависеть. Если сравнивать одну команду с другой по составу, то что иностранцы, что русские примерно одного уровня. А кто по состоянию будет лучше на тот момент очень трудно сказать, - сказал Тарханов.

Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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