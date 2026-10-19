Экс-тренер "Спартака" - об игре Торопа: важно управлять обороной, как Акинфеев

- Нет. Еще раз скажу, "Динамо" повезло. А ребята верят в Дмитрия, на руках которого выросли, будут помогать ему. Лучше проиграть такой матч, чем какой-то еще. Закалит.
- Но два нападающих против "Динамо" выпускать разве не ошибка?
- Да я бы не сказал, что это конкретная игра в два нападающих. Гонду очень часто в глубину отходил. Если уж о тактическом построении, больше зависит от схемы сзади. Мне в Грозном тоже приходилось играть в три центральных защитника, но сейчас только в четыре. Так весь прогрессивный мир играет. Но иногда надо исходить не от схемы, а от игроков, что и делает Игдисамов. Пришел латераль Аззи, и он поменял конструкцию.
- Тороп – не слабое звено?
- Вчера запустил, но потом выручил. Бывает. На колени упал, руки расставил – просто детская ошибка. Сейчас для него в первую очередь важно управлять обороной, как это делал Акинфеев, - сказал Тарханов.
Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info