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Агент Артиги сообщил, продолжит ли испанец работать в "Рубине"

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы главного тренера "Рубина" Франка Артиги, высказался о будущем испанского специалиста.
Фото: ФК "Рубин"
По словам Селюка, отставка Артиги может случиться к декабрю или к ноябрьской паузе.

- Я думаю, это свершится. Но, может, к декабрю или к паузе в ноябре.

К этому идет, но еще с лета: все-таки в "Рубине" ни одного человека не приобрели. Так бывает, но если ты хочешь поменять оборонительный футбол на атакующий, надо кого-то купить. А ничего не сделали. Говорили: денег нет, - цитирует Селюка "РБ Спорт".

Франк Артига стал главным тренером "Рубина" зимой текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в "Родине" и подмосковных "Химках", а также работал в "Барселоне". По итогам 11 сыгранных туров казанцы занимают девятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Рубина" приняло решение отправить испанца в отставку. Сообщается, что его место займет Ильдар Ахметзянов, за которого "Оренбург" получит 100 миллионов рублей отступных.

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