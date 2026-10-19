Агент Артиги сообщил, продолжит ли испанец работать в "Рубине"

- Я думаю, это свершится. Но, может, к декабрю или к паузе в ноябре.
К этому идет, но еще с лета: все-таки в "Рубине" ни одного человека не приобрели. Так бывает, но если ты хочешь поменять оборонительный футбол на атакующий, надо кого-то купить. А ничего не сделали. Говорили: денег нет, - цитирует Селюка "РБ Спорт".
Франк Артига стал главным тренером "Рубина" зимой текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в "Родине" и подмосковных "Химках", а также работал в "Барселоне". По итогам 11 сыгранных туров казанцы занимают девятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Рубина" приняло решение отправить испанца в отставку. Сообщается, что его место займет Ильдар Ахметзянов, за которого "Оренбург" получит 100 миллионов рублей отступных.