Агент Артиги сообщил, продолжит ли испанец работать в "Рубине"

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы главного тренера "Рубина" Франка Артиги, высказался о будущем испанского специалиста.

Фото: ФК "Рубин"

- Я думаю, это свершится. Но, может, к декабрю или к паузе в ноябре.