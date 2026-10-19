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Лещенко рассказал, чего ждет от "Динамо" в этом сезоне

Заслуженный артист РФ Лев Лещенко в беседе с Rusfootball.info оценил игру московского клуба под руководством Сандро Шварца.
Фото: ФК "Динамо"
- То, что делает Шварц, мне очень нравится. За игрой "Динамо" сейчас приятно наблюдать. Все молодцы, футболисты – тем более.
Я думаю, что "Динамо" поборется за чемпионство, сомнений в этом нет.

Давно такого не было. Ждем этого события, – сказал Лещенко.

Подопечные Сандро Шварца набрали 25 очков и единолично возглавили турнирную таблицу РПЛ.

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