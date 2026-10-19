Лещенко рассказал, чего ждет от "Динамо" в этом сезоне

Заслуженный артист РФ Лев Лещенко в беседе с Rusfootball.info оценил игру московского клуба под руководством Сандро Шварца.

Фото: ФК "Динамо"



Я думаю, что "Динамо" поборется за чемпионство, сомнений в этом нет.

Давно такого не было. Ждем этого события, – сказал Лещенко.



Подопечные Сандро Шварца набрали 25 очков и единолично возглавили турнирную таблицу РПЛ. - То, что делает Шварц, мне очень нравится. За игрой " Динамо " сейчас приятно наблюдать. Все молодцы, футболисты – тем более.Давно такого не было. Ждем этого события, – сказал Лещенко.Подопечные Сандро Шварца набрали 25 очков и единолично возглавили турнирную таблицу РПЛ.