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Лещенко рассказал, чего ждет от "Динамо" в этом сезоне
Сегодня, 11:22
Заслуженный артист РФ Лев Лещенко в беседе с Rusfootball.info оценил игру московского клуба под руководством Сандро Шварца.
Фото: ФК "Динамо"
- То, что делает Шварц, мне очень нравится. За игрой "
Динамо
" сейчас приятно наблюдать. Все молодцы, футболисты – тем более.
Я думаю, что "Динамо" поборется за чемпионство, сомнений в этом нет.
Давно такого не было. Ждем этого события, – сказал Лещенко.
Подопечные Сандро Шварца набрали 25 очков и единолично возглавили турнирную таблицу РПЛ.
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Лев Лещенко
Динамо
Автор:
Даниил Нахлёсткин
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