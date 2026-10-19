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Тарханов выбрал лучших игроков РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов в комментарии Rusfootball.info высказался о победе "Зенита" над "Ахматом" в 11 туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- К "Зениту". Чем объяснить такой переворот матча с "Ахматом"?

- Банально, "Зенит" во втором тайме прибавил. Стали навязывать давление, забили три мяча. Хотя у Станислава были претензии к судьям. К сожалению, грубейшие ошибки почти в каждой встрече.

- Намечается неожиданная связка Карпукас – Глушенков?

- А в чем она неожиданная? Складывается, хорошо взаимодействуют.

- Глушенков лучший футболист Лиги прямо сейчас?
- Отличные бомбардирские качества проявляет, в дополнении к энергетике в центре поля. Барко и Тюкавина в один ряд с ним поставил бы, если уж говорим о лучших.


- Семак в восьмой раз подряд поменял пару центральных защитников. Не от хорошей жизни?

- Ну, мы все видели, что от матча к матчу идут провалы. Опять были. Нино и Алип – тоже явно не эталон. Первый гол там Лечи исполнил, конечно, но грубейший провал.

- Черчесов "висит", прямо скажем?

- Зная руководство Чеченской республики, могу сказать, что ситуация непростая. Уже в зоне "стыков". Взяли девять новичков летом, не успели их пока сложить воедино. "Тоттенхэм" сейчас заплатил сотни миллионов, но на последнем месте. И там, и здесь любой тренер зависит от результата, - сказал Тарханов.

Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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