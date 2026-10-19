Тарханов выбрал лучших игроков РПЛ

Фото: ФК "Зенит"

- Отличные бомбардирские качества проявляет, в дополнении к энергетике в центре поля. Барко и Тюкавина в один ряд с ним поставил бы, если уж говорим о лучших.

- Банально, "Зенит" во втором тайме прибавил. Стали навязывать давление, забили три мяча. Хотя у Станислава были претензии к судьям. К сожалению, грубейшие ошибки почти в каждой встрече.- А в чем она неожиданная? Складывается, хорошо взаимодействуют.- Ну, мы все видели, что от матча к матчу идут провалы. Опять были. Нино и Алип – тоже явно не эталон. Первый гол там Лечи исполнил, конечно, но грубейший провал.- Зная руководство Чеченской республики, могу сказать, что ситуация непростая. Уже в зоне "стыков". Взяли девять новичков летом, не успели их пока сложить воедино. "Тоттенхэм" сейчас заплатил сотни миллионов, но на последнем месте. И там, и здесь любой тренер зависит от результата, - сказал Тарханов.Михаил Пукшанский, Rusfootball.info