В ЦСКА назвали возможные сроки возвращения Акинфеева к тренировкам

"Акинфеев восстанавливается, делает в зале большую работу. Шаг за шагом двигаемся, видна позитивная динамика, это самое главное. Может ли приступить к тренировкам на поле в ноябре? Почему нет?" — заявил Безуглов.
Напомним, капитан армейцев получил повреждение еще в апреле 2026 года во время матча с "Акроном". При этом возможное возвращение к занятиям на поле в ноябре пока не означает, что голкипер сразу будет готов участвовать в официальных встречах.
После 11 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. В следующем туре красно-синим предстоит дерби со "Спартаком".
Источник: ТАСС