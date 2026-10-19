В ЦСКА назвали возможные сроки возвращения Акинфеева к тренировкам

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"Акинфеев восстанавливается, делает в зале большую работу. Шаг за шагом двигаемся, видна позитивная динамика, это самое главное. Может ли приступить к тренировкам на поле в ноябре? Почему нет?" — заявил Безуглов.