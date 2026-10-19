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В ЦСКА назвали возможные сроки возвращения Акинфеева к тренировкам

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, когда Игорь Акинфеев сможет вернуться к тренировкам на футбольном поле.
Фото: РИА Новости / Максим Блинов
По словам Безуглова, восстановление 40-летнего вратаря проходит с положительной динамикой. Акинфеев продолжает заниматься в тренажерном зале и постепенно приближается к следующему этапу реабилитации.

"Акинфеев восстанавливается, делает в зале большую работу. Шаг за шагом двигаемся, видна позитивная динамика, это самое главное. Может ли приступить к тренировкам на поле в ноябре? Почему нет?" — заявил Безуглов.

Напомним, капитан армейцев получил повреждение еще в апреле 2026 года во время матча с "Акроном". При этом возможное возвращение к занятиям на поле в ноябре пока не означает, что голкипер сразу будет готов участвовать в официальных встречах.

После 11 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. В следующем туре красно-синим предстоит дерби со "Спартаком".

Источник: ТАСС

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