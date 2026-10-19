"За такие слова могли бы убить". Комментатор "Матч ТВ" раскрыл детали конфликта Соболева и Сидибе

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"Я поговорил с Саней Соболевым. Он подтвердил вашу точку зрения, что он [Сидибе] сказал: давай после матча разберемся. Но он сказал такие слова, за которые, думаю, на Кавказе ни партнеры по команде, никто другой не удержали бы — там бы просто убили человека, который произнес бы то, что произнес Сидибе", — написал комментатор в своем телеграм-канале.

Конфликт между футболистами произошел в концовке встречи 11-го тура РПЛ и продолжился после финального свистка. По появившейся информации, Сидибе оскорбил умершую мать Соболева, что вызвало резкую реакцию нападающего петербуржцев. Сам Меламед первоначально предположил, что игрок "Ахмата" пытался избежать столкновения.Меламед уточнил, что после финального свистка Сидибе действительно предложил Соболеву продолжить выяснение отношений в подтрибунном помещении. При этом сам футболист "Ахмата" не участвовал в последовавшей массовой потасовке."Я был неправ в своей оценке ситуации. Но не по причине того, что я решил кому-то подлизнуть или кого-то выгородить, а потому, что я ситуацию так увидел", — признал комментатор.