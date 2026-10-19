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"За такие слова могли бы убить". Комментатор "Матч ТВ" раскрыл детали конфликта Соболева и Сидибе

Комментатор "Матч ТВ" Михаил Меламед рассказал о разговоре с Александром Соболевым после скандальной стычки с Калиду Сидибе в матче "Зенита" и "Ахмата" и признал ошибку в своей первоначальной оценке инцидента.
Фото: Скриншот трансляции
Конфликт между футболистами произошел в концовке встречи 11-го тура РПЛ и продолжился после финального свистка. По появившейся информации, Сидибе оскорбил умершую мать Соболева, что вызвало резкую реакцию нападающего петербуржцев. Сам Меламед первоначально предположил, что игрок "Ахмата" пытался избежать столкновения.

"Я поговорил с Саней Соболевым. Он подтвердил вашу точку зрения, что он [Сидибе] сказал: давай после матча разберемся. Но он сказал такие слова, за которые, думаю, на Кавказе ни партнеры по команде, никто другой не удержали бы — там бы просто убили человека, который произнес бы то, что произнес Сидибе", — написал комментатор в своем телеграм-канале.

Меламед уточнил, что после финального свистка Сидибе действительно предложил Соболеву продолжить выяснение отношений в подтрибунном помещении. При этом сам футболист "Ахмата" не участвовал в последовавшей массовой потасовке.

"Я был неправ в своей оценке ситуации. Но не по причине того, что я решил кому-то подлизнуть или кого-то выгородить, а потому, что я ситуацию так увидел", — признал комментатор.

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