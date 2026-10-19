По информации "Спорт-Экспресса", руководство "Оренбурга" рассматривает кандидатуру Сергея Игнашевича на должность главного тренера. Возможные перестановки связаны с интересом "Рубина" к действующему наставнику оренбуржцев Ильдару Ахметзянову.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что казанский клуб намерен пригласить Ахметзянова и готов заплатить "Оренбургу" 100 миллионов рублей за переход специалиста. При этом окончательного решения о смене тренера пока не объявлено.
Последним местом работы 47-летнего Игнашевича была калининградская "Балтика", которую он возглавлял с 2021 по 2024 год. Под его руководством команда вернулась в РПЛ и дошла до финала Кубка России в сезоне-2023/2024.
После десяти проведенных матчей "Оренбург" набрал 12 очков и занимает девятое место в чемпионате России. Сегодня, 19 октября, команда встретится на выезде с "Родиной" в заключительном матче 11-го тура РПЛ.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Стал известен один из кандидатов на пост главного тренера "Оренбурга" - СМИ
По информации источника, бывший наставник "Балтики" Сергей Игнашевич рассматривается в качестве возможной замены Ильдару Ахметзянову в "Оренбурге".
Фото: ФК "Балтика"