Президент "Оренбурга" резко отреагировал на слухи об уходе Ахметзянова в "Рубин"

Фото: ФК "Оренбург"

"Ильдар Раушанович в "Оренбурге", он — наш тренер. Он сосредоточен на работе с командой. Не хочется обращать внимание на истории, которые сейчас раздуваются в СМИ", — заявил Рубашко.