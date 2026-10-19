Президент "Оренбурга" резко отреагировал на слухи об уходе Ахметзянова в "Рубин"

"Ильдар Раушанович в "Оренбурге", он — наш тренер. Он сосредоточен на работе с командой. Не хочется обращать внимание на истории, которые сейчас раздуваются в СМИ", — заявил Рубашко.
Особенно эмоционально президент клуба отреагировал на вопрос о том, не попрощался ли Ахметзянов с футболистами.
"Что за глупости вообще! Даже не хочется комментировать это. Не понимаю, кто и зачем выдает новости такого рода. Видимо, кто-то хочет подпортить настрой перед матчами", — подчеркнул функционер.
Ранее появилась информация, что "Рубин" заинтересован в приглашении Ахметзянова и готов выплатить за его переход 100 миллионов рублей. Также сообщалось, что одним из кандидатов на возможную замену специалисту в "Оренбурге" является Сергей Игнашевич.
После десяти матчей оренбуржцы занимают девятое место в РПЛ с 12 очками. 19 октября команда встретится на выезде с "Родиной" в рамках 11-го тура чемпионата России.
Источник: "Спорт-Экспресс"