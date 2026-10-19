Футболист "Факела" сыграл два матча со сломанной рукой. Теперь ему предстоит операция

Спустя четыре дня футболист принял участие в матче 11-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (2:1). Чтобы выйти на поле, Сутормину потребовались обезболивающие инъекции и специальный ортез для фиксации руки.
"У Лёши уже был перелом лучевой кости со смещением, сейчас у него перелом этой же кости, но в другом месте. Мы зафиксировали руку с помощью специального ортеза, поэтому всё в целом было под контролем", — рассказал главный врач "Факела" Максим Рудяков.
Медик высоко оценил самоотдачу нападающего, подчеркнув, что далеко не каждый футболист согласился бы играть с подобным повреждением. В ближайшее время Сутормину предстоит операция, однако сроки его возвращения на поле пока не называются.
Источник: пресс-служба "Факела"