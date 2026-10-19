Футболист "Факела" сыграл два матча со сломанной рукой. Теперь ему предстоит операция

Нападающий воронежского "Факела" Алексей Сутормин провел две встречи с переломом руки.

Фото: ФК "Факел"

"У Лёши уже был перелом лучевой кости со смещением, сейчас у него перелом этой же кости, но в другом месте. Мы зафиксировали руку с помощью специального ортеза, поэтому всё в целом было под контролем", — рассказал главный врач "Факела" Максим Рудяков.

Как сообщила пресс-служба "Факела", Сутормин получил перелом левой лучевой кости еще 13 октября в первом тайме кубкового матча против "Краснодара" (2:0). Несмотря на повреждение, нападающий доиграл встречу до финального свистка.Спустя четыре дня футболист принял участие в матче 11-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (2:1). Чтобы выйти на поле, Сутормину потребовались обезболивающие инъекции и специальный ортез для фиксации руки.Медик высоко оценил самоотдачу нападающего, подчеркнув, что далеко не каждый футболист согласился бы играть с подобным повреждением. В ближайшее время Сутормину предстоит операция, однако сроки его возвращения на поле пока не называются.Источник: пресс-служба "Факела"