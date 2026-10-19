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Орлов сравнил матч "Зенит" - "Ахмат" с Лигой чемпионов

Известный комментатор Геннадий Орлов восхитился характером "Зенита" в победном матче с "Ахматом" (3:2) и заявил, что петербургская команда набрала хорошую форму.
Фото: ФК "Зенит"
Орлов высоко оценил игру "Зенита" в 11-м туре РПЛ. По словам комментатора, грозненцы заставили петербуржцев выложиться по максимуму, а сама встреча получилась зрелищной.

"Петербуржцы продемонстрировали чемпионский характер. Дважды пропускали, осложняли себе жизнь, но решали проблему. В итоге вырвали победу у очень сильного соперника. Это дорогого стоит", — отметил Орлов.

Особое впечатление на комментатора произвела атмосфера матча, который посетили 42 тысячи зрителей.

"По накалу борьбы, по эмоциям игра напомнила Лигу чемпионов. Именно по эмоциям. По мастерству — нам пока далековато до европейских стандартов", — подчеркнул он.

Орлов также выразил уверенность, что команда движется в правильном направлении: "Зенит" набрал хорошую форму и продолжает держать марку. Все идет по сценарию Сергея Семака".

После 11 туров "Зенит" занимает второе место в РПЛ с 24 очками, уступая лидирующему "Динамо" один балл. Следующий матч петербуржцы проведут против махачкалинского "Динамо".

Источник: "СЭ"

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