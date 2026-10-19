Глушенков признался, какого футболиста сам просил подписать в "Зенит"

"Есть люди, которые знают, что я и раньше говорил, что нам в команду надо взять именно Карпукаса. Он очень квалифицированный футболист не только в плане продвижения мяча вперед, но и за счет нестандартных действий", — заявил Глушенков.
По словам нападающего, именно таких качеств "Зениту" не хватало в прошлом сезоне. При этом футболист признал, что победа над грозненцами далась команде непросто.
"Мы любим поиграть на нервах, у нас так игры складываются", — добавил Максим, комментируя напряженную концовку встречи.
После 11 туров "Зенит" набрал 24 очка и занимает второе место в чемпионате России. Следующим соперником команды Сергея Семака станет махачкалинское "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"