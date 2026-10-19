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Глушенков признался, какого футболиста сам просил подписать в "Зенит"

Нападающий "Зенита" Максим Глушенков рассказал, что еще до перехода Артема Карпукаса советовал петербургскому клубу приобрести полузащитника, с которым ранее выступал за "Локомотив".
Фото: ФК "Зенит"
После победы над "Ахматом" (3:2) в 11-м туре РПЛ Глушенков высоко оценил игру Карпукаса. Полузащитник отметился голевой передачей на Максима и был признан лучшим игроком встречи.

"Есть люди, которые знают, что я и раньше говорил, что нам в команду надо взять именно Карпукаса. Он очень квалифицированный футболист не только в плане продвижения мяча вперед, но и за счет нестандартных действий", — заявил Глушенков.

По словам нападающего, именно таких качеств "Зениту" не хватало в прошлом сезоне. При этом футболист признал, что победа над грозненцами далась команде непросто.

"Мы любим поиграть на нервах, у нас так игры складываются", — добавил Максим, комментируя напряженную концовку встречи.

После 11 туров "Зенит" набрал 24 очка и занимает второе место в чемпионате России. Следующим соперником команды Сергея Семака станет махачкалинское "Динамо".

Источник: "Матч ТВ"

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