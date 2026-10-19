Глушенков признался, какого футболиста сам просил подписать в "Зенит"

Фото: ФК "Зенит"

"Есть люди, которые знают, что я и раньше говорил, что нам в команду надо взять именно Карпукаса. Он очень квалифицированный футболист не только в плане продвижения мяча вперед, но и за счет нестандартных действий", — заявил Глушенков.