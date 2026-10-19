Генич - об игре Торопа: если бы ЦСКА не приобрёл Бориско, этой нервозности было бы меньше

"Думаю, что если бы ЦСКА не приобрёл Бориско, то, конечно, этой нервозности у Торопа было бы меньше", — заявил Генич в эфире "Коммент.Шоу".
Комментатор напомнил, что ранее Тороп успешно подменял Игоря Акинфеева в кубковых встречах и демонстрировал надежную игру. Однако после появления нового конкурента ситуация могла измениться.
"А когда ты уже становишься основным и понимаешь, что где-то клуб, может быть, тебе доверяет, но перестраховывается и подписывает вратаря… Для молодого вратаря это, может, в какие-то моменты играет очень негативную роль", — объяснил Генич.
В последнем матче с "Динамо" армейцы пропустили два мяча в концовке встречи и уступили со счетом 1:3.
Источник: "Коммент.Шоу"