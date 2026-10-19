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Генич - об игре Торопа: если бы ЦСКА не приобрёл Бориско, этой нервозности было бы меньше

Комментатор Константин Генич предположил, что ошибки Владислава Торопа в последних матчах ЦСКА могут быть связаны с появлением в команде еще одного голкипера.
Фото: ПФК ЦСКА
Генич высказался об игре Торопа после поражения армейцев от московского "Динамо" (1:3) в 11-м туре РПЛ.

"Думаю, что если бы ЦСКА не приобрёл Бориско, то, конечно, этой нервозности у Торопа было бы меньше", — заявил Генич в эфире "Коммент.Шоу".

Комментатор напомнил, что ранее Тороп успешно подменял Игоря Акинфеева в кубковых встречах и демонстрировал надежную игру. Однако после появления нового конкурента ситуация могла измениться.

"А когда ты уже становишься основным и понимаешь, что где-то клуб, может быть, тебе доверяет, но перестраховывается и подписывает вратаря… Для молодого вратаря это, может, в какие-то моменты играет очень негативную роль", — объяснил Генич.

В последнем матче с "Динамо" армейцы пропустили два мяча в концовке встречи и уступили со счетом 1:3.

Источник: "Коммент.Шоу"

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