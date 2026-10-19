Агент Артиги разнес руководство "Рубина"

"Пока ничего не знаю, уволят его или нет. Но руководство "Рубина" ведет себя странно – кого они купили Франку? Даку продали, с Олейниковым получился какой-то цирк, а виноват, получается, Франк? Как-то несправедливо. Такое чувство, что его просто сливают. Он хороший тренер, без работы точно не останется", – сказал агент.
Франк Артига стал главным тренером "Рубина" зимой текущего года. Ранее он занимал аналогичный пост в "Родине" и подмосковных "Химках", а также работал в "Барселоне".
По итогам 11 сыгранных туров казанцы занимают девятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками.
Rusfootball.info