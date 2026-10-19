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Алаев оценил возможность дать Дзюбе должность в РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев не исключил приглашения Артёма Дзюбы на работу в лигу и выразил уверенность, что бывший нападающий сборной России способен проявить себя в роли футбольного функционера.
Фото: ФК "Зенит"
Алаев прокомментировал возможность трудоустройства Дзюбы в структуре РПЛ после завершения игровой карьеры. Ранее форвард заявлял, что многое изменил бы в российском футболе, если бы обладал соответствующими полномочиями.

"Я подумаю над этим. Но для начала надо спросить Артёма о его планах. Мы же как раз говорили о том, что он ещё официально не объявил о завершении карьеры", — отметил Алаев.

При этом глава лиги высоко оценил управленческие перспективы футболиста.

"Но дам свой прогноз — Дзюба ярко себя проявит в качестве футбольного функционера", — добавил он.

38-летний Дзюба остается свободным агентом после ухода из "Акрона" по окончании сезона-2025/2026. В прошлом сезоне за тольяттинский клуб нападающий провел 28 матчей, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.

Источник: "РБ Спорт"

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