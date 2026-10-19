Алаев оценил возможность дать Дзюбе должность в РПЛ

"Я подумаю над этим. Но для начала надо спросить Артёма о его планах. Мы же как раз говорили о том, что он ещё официально не объявил о завершении карьеры", — отметил Алаев.
При этом глава лиги высоко оценил управленческие перспективы футболиста.
"Но дам свой прогноз — Дзюба ярко себя проявит в качестве футбольного функционера", — добавил он.
38-летний Дзюба остается свободным агентом после ухода из "Акрона" по окончании сезона-2025/2026. В прошлом сезоне за тольяттинский клуб нападающий провел 28 матчей, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.
Источник: "РБ Спорт"