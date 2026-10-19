Шуманский прокомментировал серию из трех выездных матчей "Акрона"

Нападающий "Акрона" Артем Шуманский ответил, насколько сказывались на физическом состоянии команды три гостевые игры подряд.

Фото: ФК "Акрон"

"Не могу сказать, что сказывалось. Конечно, тяжело играть всегда не дома. Особенно когда длинные выезды. Но все команды в равных условиях.