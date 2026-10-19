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Шуманский прокомментировал серию из трех выездных матчей "Акрона"

Нападающий "Акрона" Артем Шуманский ответил, насколько сказывались на физическом состоянии команды три гостевые игры подряд.
Фото: ФК "Акрон"
"Не могу сказать, что сказывалось. Конечно, тяжело играть всегда не дома. Особенно когда длинные выезды. Но все команды в равных условиях.

У всех так или иначе будет такой период. Мы лучше его сейчас пройдём, а дальше будем играть домашние матчи", - сказал Шуманский.

Три последних матча "Акрон" провел на выезде. В 10-м туре Российской Премьер-Лиги тольяттинцы проиграли "Ростову" (0:1), в 11-м туре сыграли вничью с махачкалинским "Динамо" (1:1) и победили в серии пенальти московский "Локомотив" в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (1:1, по пен. - 3:1).

24 октября красно-черные примут у себя дома столичное "Динамо" в рамках 12-го тура чемпионата.

Источник: "Чемпионат"

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