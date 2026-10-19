"Акрон" объявил имя лучшего игрока команды в сентябре

Тольяттинский клуб сообщил, кто стал лучшим футболистом по итогам прошлого месяца.

Фото: ФК "Акрон"

Нападающий Жилсон Беншимол победил в голосовании болельщиков и был признан лучшим игроком "Акрона" в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



За отчетный период форвард сборной Кабо-Верде записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.



Всего в этом сезоне 24-летний Беншимол провел 10 матчей за тольяттинскую команду в РПЛ и офрмил 4+2 по системе гол плюс пас.