"Максименко надо взять себя в руки". Дасаев - о вратаре "Спартака"

"Ему надо немного взять себя в руки, тренироваться, готовиться как надо. Да, пока есть проблемы в игре, поэтому его и критикуют. Но мне бы хотелось, чтобы он эту критику воспринимал правильно.
Если он ее воспримет правильно, будет тренироваться, то докажет журналистам и болельщикам, что они неправы. Это все будет идти от головы. Пусть тренируется изо всех сил и доказывает. У меня было то же самое", - сказал Дасаев.
Александр Максименко - воспитанник Академии московского "Спартака". За основную команду вратарь выступает с 2018 года. Нынешний контракт 28-летнего игрока с клубом истекает будущим летом. Тransfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста сборной России в 4 миллиона евро.
В этом сезоне Максименко провел 11 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых пропустил 8 голов и 4 раза отыграл на ноль. В 10-м туре голкипер получил прямую красную карточку и пропустил игру против казанского "Рубина" в РПЛ (4:0).
Источник: "Чемпионат"